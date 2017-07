17 luglio 2017

Hupac attiverà un servizio ferroviario per il trasporto di semirimorchi tra Bari e Busto Arsizio

Programmate tre rotazioni settimanali

L'operatore intermodale elvetico Hupac ha annunciato l'attivazione a partire dal lunedì prossimo di un servizio ferroviario per il trasporto di semirimorchi con profilo P386 tra Bari e Busto Arsizio, servizio che costituirà il primo collegamento ferroviario da e per il sud Italia in grado di trasportare semirimorchi via rotaia.

Il servizio prevede tre rotazioni alla settimana con transit time giorno A - giorno B e partenze da Busto Arsizio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e da Bari nei giorni di martedì, giovedì e sabato.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec