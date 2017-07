17 luglio 2017

Stena compra i traghetti Superfast VII e Superfast VIII

Le navi saranno cedute dalla Tallink per 133,5 milioni di euro

Stena, capogruppo della compagnia di navigazione danese Stena Line, comprerà i traghetti Superfast VII e Superfast VIII che la stessa compagnia attualmente impiega sulla rotta che collega i porti di Belfast e Cairnryan. Le navi saranno cedute per un totale di 133,5 milioni di euro dal gruppo estone Tallink che dall'agosto 2011 le ha noleggiate alla Stena Line.

Le due navi diverranno di proprietà della Stena nel corso del prossimo dicembre. Fino ad ora sulla rotta Belfast-Cairnryan hanno effettuato 23.000 viaggi trasportando 6,4 milioni di passeggeri, 1,4 milioni di autovetture e un milione di unità di carico.

I traghetti Superfast VII e Superfast VIII sono stati entrambi costruiti nel 2001. Le due navi gemelle sono lunghe 203 metri, larghe 25 metri e possono trasportare 171 passeggeri e 1.924 metri lineari di rotabili alla velocità di oltre 27 nodi.

Stena ha precisato che l'acquisizione delle due Superfast fa parte del piano di sviluppo della flotta della compagnia che include le navi di nuova costruzione che sono state ordinate lo scorso anno al cantiere navale cinese AVIC Shipyard ( del 5 aprile 2016).



