17 luglio 2017

Martino Conticelli è il segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale

È stato nominato all'unanimità dal Comitato di gestione dell'ente

Oggi è stato costituito formalmente il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che è presieduto dal presidente dell'ente, Pino Musolino, e composto da Fabrizio Giri, in rappresentanza del Comune di Venezia, Maria Rosaria Campitelli, in rappresentanza della Regione Veneto, e dai comandanti delle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia, rispettivamente il capitano di vascello Goffredo Bon e il capitano di fregata Luca Cardarello.

Nella prima seduta, il Comitato di Gestione ha nominato all'unanimità Martino Conticelli segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale.

«Sono particolarmente soddisfatto - ha dichiarato Pino Musolino - della composizione del nuovo board, che annovera tra le sue fila professionisti che possiedono una profonda conoscenza del territorio veneziano e delle sue dinamiche economiche e condividono con me la passione per la città e per il suo Porto. Ringrazio, pertanto, il governatore Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro per aver indicato persone di così alto profilo, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Il medesimo augurio va rivolto al nuovo segretario generale, Martino Conticelli, uno dei migliori professionisti del nostro settore, che vanta un'esperienza lunghissima nel porto di Venezia e lo conosce profondamente. Sono certo che grazie a questa squadra, i porti di Venezia e Chioggia potranno conoscere una nuova stagione di sviluppo».





