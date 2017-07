18 luglio 2017

In crescita i risultati economici del gruppo logistico Kuehne + Nagel

Acquisite la statunitense CFI e la keniota Trilvane, entrambe specializzate nel segmento dei prodotti deperibili

Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel ha conseguito un miglioramento delle performance economiche, crescita che è stata frenata dalla contrazione dei risultati nel segmento delle spedizioni marittime. Il gruppo ha archiviato il periodo con un fatturato netto pari a 4,52 miliardi di franchi svizzeri, con un incremento del +9,2% rispetto a 4,12 di franchi svizzeri nel periodo aprile-giugno del 2016. L'EBITDA è ammontato a 297 milioni di franchi svizzeri (+3,1%), l'utile operativo a 243 milioni di franchi svizzeri (+2,1%) e l'utile netto a 191 milioni di franchi svizzeri (+2,1%).

Nel settore delle spedizioni marittime il traffico movimentato dal gruppo è risultato pari a quasi 1,1 milioni di container teu, con una progressione del +6,5% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Tale rialzo dell'attività ha contribuito a generare un aumento del fatturato netto che si è attestato a 2,17 miliardi di franchi svizzeri (+15,5%). EBITDA ed EBIT hanno invece segnato diminuzioni pari rispettivamente a -7,6% e -7,9% scendendo a 110 milioni e 105 milioni di franchi svizzeri.

Nel segmento delle spedizioni aeree Kuehne + Nagel ha totalizzato un traffico di 381mila tonnellate di carichi, con una crescita del +21,0% sul secondo semestre dello scorso anno. La divisione ha registrato un fatturato netto di 1,58 miliardi di franchi svizzeri (+20,5%), un EBITDA di 83 milioni di franchi svizzeri (+6,4%) ed un utile operativo di 79 milioni di franchi svizzeri (+6,8%).

La divisione Overland, che si occupa essenzialmente di trasporto via terra, ha registrato un fatturato netto di 1,08 miliardi di franchi svizzeri (+2,6%), un EBITDA di 32 milioni di franchi svizzeri (+45,5%) e un EBIT di 22 milioni di franchi svizzeri (+69,2%).

Nell'intero primo semestre del 2017 il gruppo ha totalizzato un fatturato netto di 8,81 miliardi di franchi svizzeri, con un incremento del +8,2% sulla prima metà dello scorso anno. L'EBITDA è stato pari a 554 milioni di franchi svizzeri (+1,3%), l'EBIT a 452 milioni di franchi svizzeri (-0,7%) e l'utile netto a 356 milioni di franchi svizzeri (0%).

Nel comparto delle spedizioni marittime è stato movimentato un traffico pari ad oltre 2,1 milioni di teu (+7,7%) ed è stato totalizzato un fatturato netto di 4,26 miliardi di franchi svizzeri (+13,1%). EBITDA ed EBIT sono risultati in calo rispettivamente del -9,5% e del -10,4% a 209 milioni e 198 milioni di franchi svizzeri.

Nei primi sei mesi di quest'anno il volume complessivo delle spedizioni aeree è stato pari a 731mila tonnellate (+18,3%). Il fatturato netto della divisione è cresciuto del +18,4% a 3,08 miliardi di franchi svizzeri e in aumento sono risultati anche l'EBITDA e l'EBIT attestatisi rispettivamente a 159 milioni di franchi svizzeri (+2,6%) e 151 milioni di franchi svizzeri (+2,7%).

La divisione Overland ha chiuso il primo semestre del 2017 con un fatturato netto di 2,13 miliardi di franchi svizzeri (+3,8%), un EBITDA di 49 milioni di franchi svizzeri (+32,4%) e un EBIT di 29 milioni di franchi svizzeri (+70,6%).

«I risultati del primo semestre del 2017 - ha commentato l'amministratore delegato di Kuehne + Nagel International, Detlef Trefzger - sono un chiaro risultato della nostra strategia orientata alla crescita dell'attività così come dell'efficiente gestione dei costi, che ci hanno consentito di contrastare la perdurante pressione sui margini nei settori delle spedizioni marittime ed aeree. I notevoli miglioramenti nei settori Contract Logistics e Overland - ha aggiunto Trefzger - sono principalmente dovuti al successo dell'attuazione delle nostre strategie di mercato».

Annunciando oggi i risultati del primo semestre del 2017, il gruppo svizzero ha reso note anche due acquisizioni. Si tratta delle casa di spedizione statunitense CFI, Commodity Forwarders Inc. e di quella keniota Trilvane Ltd., entrambe specializzate nel segmento dei prodotti deperibili. CFI ha sede a Los Angeles e 14 altri uffici negli USA in cui lavorano oltre 700 dipendenti. Con 130 dipendenti, la Trillvane è attiva principalmente nell'esportazione di fiori e vegetali destinati al mercato europeo, in particolare al Regno Unito.

Kuehne + Nagel ha evidenziato che le acquisizioni consentiranno di incrementare la propria attività nel settore dei deperibili di un volume annuo pari ad oltre 150mila tonnellate. «Con le acquisizioni, come quelle annunciate oggi - ha osservato il presidente del gruppo svizzero, Joerg Wolle - stiamo portando avanti al meglio la nostra crescita organica e rafforzando la nostra posizione in un mercato che è tuttora frammentato».









