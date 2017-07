18 luglio 2017

DP World collaborerà allo sviluppo dei porti indonesiani di Kuala Tanjung e Belawan

Sono situati nella provincia del Sumatra Settentrionale

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha siglato un accordo con il governo dell'Indonesia per collaborare allo sviluppo della nuova area portuale e logistica di Kuala Tanjung, che diventerà operativa il prossimo mese, e del porto di Belawan, entrambi situati nella provincia del Sumatra Settentrionale.

In Indonesia il gruppo DP World è già presente attraverso la PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), società di cui detiene il 49% del capitale (il restante 51% è di proprietà dell'autorità portuale PT Pelabuhan Indonesia III) e che opera il container terminal del porto di Surabaya, nella provincia di Giava Orientale.







