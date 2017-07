18 luglio 2017

Il porto di Anversa ha chiuso il primo semestre e secondo trimestre del 2017 con record di traffico dei container e delle rinfuse liquide

Complessivamente nella prima metà di quest'anno lo scalo belga ha movimentato 111,4 milioni di tonnellate (+2,8%)

Nel secondo trimestre del 2017 il porto di Anversa ha movimentato quasi 57,1 milioni di tonnellate, volume che rappresenta il nuovo record di traffico trimestrale assoluto del porto belga e che è superiore del +3,6% rispetto al precedente record stabilito nel secondo trimestre del 2016 con 55,0 milioni di tonnellate.

Il nuovo record trimestrale è stato registrato grazie al picco assoluto di traffico containerizzato sia in termini di tonnellate che di teu movimentati, cifre che sono state pari a 31,5 milioni di tonnellate e 2.662.373 teu, con incrementi rispettivamente del +3,0% e del +2,9% rispetto ai precedenti record ottenuti nel secondo trimestre del 2016.

Il record segnato nel secondo trimestre del 2017 è stato raggiunto grazie anche al picco assoluto del traffico di rinfuse liquide che è si è attestato a 18,4 milioni di tonnellate, con una crescita del +4,0% sul precedente record stabilito nel secondo trimestre dello scorso anno.

Oltre a questi volumi record sono stati registrati aumenti anche dei traffici di merci convenzionali, che hanno totalizzato 2,8 milioni di tonnellate (+17,4%), e di carichi rotabili, che sono stati pari a 1,3 milioni di tonnellate (+8,7%), mentre in calo del -4,4% è risultato il traffico delle rinfuse solide che è sceso a 3,0 milioni di tonnellate.

Anche l'intero volume di traffico delle merci movimentato nel primo semestre del 2017, pari a 111,4 milioni di tonnellate, costituisce il nuovo record semestrale assoluto del porto di Anversa ed è superiore del +2,8 rispetto al precedente record di 108,3 milioni di tonnellate segnato nella prima metà del 2016.

Anche il nuovo record semestrale è stato determinato dai nuovi picchi assoluti di traffico dei container e di traffico delle rinfuse liquide, che hanno superato i precedenti record stabili nei primi sei mesi del 2016 e che sono risultati pari per i carichi containerizzati a 61,3 milioni di tonnellate (+2,6%) e 5.143.305 teu (+1,9%) e per i carichi liquidi a 36,0 milioni di tonnellate (+1,8%).

Nella prima metà del 2017 il traffico delle merci convenzionali è cresciuto del +13,1% a 5,4 milioni di tonnellate, quello dei rotabili è aumentato del +9,2% a 2,6 milioni di tonnellate e in rialzo è risultato anche il traffico delle rinfuse secche che è ammontato a 6,1 milioni di tonnellate (+1,1%).









