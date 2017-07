20 luglio 2017

Buone performance economiche nel secondo trimestre per il gruppo logistico Panalpina

Karlen: abbiamo riportato alla redditività il settore delle spedizioni marittime

Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo logistico elvetico Panalpina ha registrato un miglioramento dei risultati economici avendo concluso il periodo con un fatturato netto pari a 1,35 miliardi di franchi svizzeri (1,23 miliardi di euro), con un incremento del +5,1% rispetto al periodo aprile-giugno del 2016. EBTIDA ed EBIT hanno segnato aumenti rispettivamente del +57,5% e del +139,1% attestandosi a 36,2 milioni e 25,6 milioni di franchi svizzeri. L'utile netto è stato pari a 17,6 milioni di franchi svizzeri (+286,5%).

Nel solo segmento delle spedizioni marittime il gruppo ha totalizzato un fatturato netto di 517,2 milioni di franchi svizzeri (+5,1%), un EBITDA di 4,1 milioni di franchi svizzeri (-61,5%) ed un utile operativo di 580mila franchi svizzeri rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -3,0 milioni di franchi svizzeri nel secondo trimestre dello scorso anno. Nel secondo trimestre del 2017 il volume complessivo di spedizioni marittime movimentate dal gruppo elvetico è stato pari a 383mila container teu, con una progressione del +2,7% sul corrispondente periodo del 2016.

Più consistente è risultato l'aumento del fatturato netto registrato dal settore delle spedizioni aeree che è stato pari a 700,0 milioni di franchi svizzeri (+10,1%). L'EBITDA è ammontato a 26,6 milioni di franchi svizzeri (-19,6%) e l'EBIT a 22,0 milioni di franchi svizzeri (+43,7%). Il volume di spedizioni aeree movimentato nel secondo trimestre di quest'anno è stato pari a 240mila tonnellate di carichi (+6,6%).

Le altre attività logistiche operate dal gruppo hanno registrato un fatturato netto di 137,7 milioni di franchi svizzeri (-14,6%), un EBITDA di 5,4 milioni di franchi svizzeri (+4,5%) ed un EBIT di 3,1 milioni di franchi svizzeri rispetto ad un risultato operativo negativo per -1,5 milioni di franchi svizzeri nel secondo trimestre dello scorso anno.

Nel primo semestre del 2017 il fatturato netto del gruppo è cresciuto del +1,4% a 2,63 miliardi di franchi svizzeri rispetto a 2,60 miliardi di franchi svizzeri nei primi sei mesi dello scorso anno. Il volume d'affari delle spedizioni marittime è stato pari a 1,01 miliardi di franchi svizzeri (-1,7%), quello delle spedizioni aeree a 1,36 miliardi di franchi svizzeri (+6,9%), mentre le altre attività logistiche hanno totalizzato 266,3 milioni di franchi svizzeri (-11,7%). L'EBITDA di gruppo è ammontato a 63,3 milioni di franchi svizzeri (+6,9%), con la divisione delle spedizioni marittime che ha registrato 4,6 milioni (-76,0%), la divisione delle spedizioni aeree 48,4 milioni (-13,7%) e le altre attività logistiche 10,3 milioni (+3,1%), Il risultato operativo del gruppo Panalpina è stato di 42,0 milioni di franchi svizzeri (+21,0%), con un risultato di segno negativo per le spedizioni marittime .che è stato pari a -2,6 milioni di franchi svizzeri rispetto ad un utile operativo di 1,3 milioni nella prima metà del 2016, con un utile operativo di 39,1 milioni delle spedizioni aeree (+18,2%) ed un utile operativo di 5,4 milioni delle altre attività logistiche (+1.625,9%).

Panalpina ha archiviato i primi sei mesi di quest'anno con un utile netto di 29,9 milioni di franchi svizzeri (+31,7%). Nel periodo i volumi di spedizioni marittime ed aeree movimentati dal gruppo sono stati pari rispettivamente a 757mila teu (+5,0%) e 473mila tonnellate (+7,3%).

«Grazie all'attenta gestione dei costi - ha commentato oggi l'amministratore delegato di Panalpina, Stefano Karlen - nella prima metà del 2017 abbiamo registrato un miglioramento dell'EBIT trimestre su trimestre e nel secondo trimestre abbiamo riportato alla redditività il settore delle spedizioni marittime. Con il successo dell'implementazione del nostro nuovo sistema di information technology nel mercato chiave della Germania, abbiamo inoltre ottenuto un nuovo slancio nell'ambito del nostro programma di riorganizzazione delle attività».





