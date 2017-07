20 luglio 2017

Trend positivo di crescita dei risultati del gruppo ABB

Il segmento Marine continua ad accusare l'impatto negativo delle difficoltà nel comparto del petrolio e del gas

Nel secondo trimestre di quest'anno il valore dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo elvetico ABB è risultato analogo a quello dello stesso periodo del 2016 essendo stato pari a 8,3 miliardi di dollari (+3% in termini di franchi svizzeri). Nel trimestre aprile-giugno del 2017 i ricavi del gruppo, che sviluppa sistemi e prodotti per l'automazione e l'energia e tecnologie per l'industria, sono diminuiti del -3% scendendo a 8,45 miliardi di dollari rispetto a 8,68 miliardi di dollari nel secondo trimestre dello scorso anno. L'utile operativo è ammontato a 884 milioni di dollari (+37%) e l'utile netto a 581 milioni di dollari (+31%).

ABB ha reso noto che nel segmento delle infrastrutture e dei trasporti la domanda ha registrato alti e bassi, con un livello che nel settore del trasporto ferroviario è continuato ad essere elevato mentre nel settore marittimo, ad eccezione del segmento delle crociere, la domanda ha accusato una rilevante contrazione a causa delle difficoltà nel comparto del petrolio e del gas. Sempre elevata è risultata anche la domanda nel settore dei veicoli elettrici.

Nel primo semestre del 2017 il valore dei nuovi ordini incamerati dal gruppo svizzero è ammontato a 16,75 miliardi di dollari, in calo del -5% sulla prima metà dello scorso anno, e il valore dell'orderbook al 30 giugno scorso si è attestato a 23,55 miliardi di dollari (-7%; -1% in termini di franchi svizzeri)). Nei primi sei mesi di quest'anno i ricavi sono diminuiti del -2% a 16,31 miliardi di dollari, l'EBIT è stato pari a 1,91 miliardi di dollari (+34%) e l'utile netto a 1,34 miliardi di dollari (+38%).





