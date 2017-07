20 luglio 2017

Nuovo record semestrale assoluto di traffico per il porto di Barcellona

Forte crescita della movimentazione dei container (+27,2%) grazie principalmente al rialzo del transhipment (+101,4%)

Grazie ai tre record mensili assoluti di traffico registrati nella prima metà di quest'anno, il primo a febbraio, superato poi dal totale di marzo e quindi dal volume di traffico di oltre 5,3 milioni di teu movimentato a maggio, nel primo semestre del 2017 il porto di Barcellona ha stabilito il proprio nuovo record assoluto di traffico semestrale con un totale di 28,1 milioni di tonnellate di merci movimentate ed un incremento del +18,5% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno.

Consistente il rialzo delle merci varie che sono ammontate a 19,4 milioni di tonnellate (+25,1%). Il solo traffico di merci containerizzate è stato pari a 13,7 milioni di tonnellate (+36,1%) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 1.365.711 teu (+27,2%), rilevanti incrementi che sono stati prodotti principalmente dall'aumento del traffico di transhipment causato dagli scioperi dei mesi scorsi che hanno ridotto l'attività soprattutto negli altri principali porti spagnoli di Algeciras e Valencia. Nei primi sei mesi di quest'anno il traffico dei container in import-export nel porto di Barcellona è stato pari a 944mila teu (+9,2%, con un +4,5% degli sbarchi di container pieni e un +4,7% degli imbarchi di container pieni) e quello in transito a 421mila teu (+101,4%). Il traffico delle altre merci varie è salito del +4,7% a 5,7 milioni di tonnellate, mentre quello delle autovetture nuove di fabbrica è calato del -8,7% a 436mila veicoli.

Nella prima metà del 2017 è cresciuto anche il traffico delle rinfuse liquide che si è attestato a 6,7 milioni di tonnellate (+10,9%), di cui 5,4 milioni di tonnellate di idrocarburi (+13,9%) e 1,2 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (-0,5%) tra cui 516mila tonnellate di prodotti chimici (+0,1%), 429mila tonnellate di oli e grassi (+30,5%), 202mila tonnellate di biocombustibili (-30,6%), 42mila tonnellate di altri prodotti petroliferi (-26,8%) e 41mila tonnellate di fertilizzanti naturali e artificiali (+27,6%).

Il volume complessivo delle rinfuse secche è invece diminuito del -7,1% a 2,1 milioni di tonnellate, tra cui 749mila tonnellate di semi di soia (+0,4%), 564mila tonnellate di cemento e clinker (-16,7%), 306mila tonnellate di potassa (+12,3%), 173mila tonnellate di cereali e farine (-21,3%), 120mila tonnellate di rottami (+11,6%), 58mila tonnellate di sale (+102,9%), 51mila tonnellate di mangimi e foraggi (-7,9%), 31mila tonnellate di altri minerali non metallici (-46,0%) e 14mila tonnellate di altri minerali e rifiuti metallici (-29,1%).

Nel settore dei passeggeri sono state movimentate quasi 1,6 milioni di persone (+5,3%), di cui 1,0 milioni di crocieristi (+1,9%) e 537mila passeggeri dei traghetti (+12,4%).



