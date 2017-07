20 luglio 2017

Flessione dei risultati trimestrali del gruppo Cargotec

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno i nuovi ordini hanno raggiunto un valore di 800 milioni di euro (-3%)

Nel secondo trimestre di quest'anno i nuovi ordini ottenuti dal gruppo finlandese Cargotec, specializzato nella produzione e commercializzazione di mezzi di sollevamento, hanno totalizzato un valore di 800 milioni di euro, con una diminuzione del -3% rispetto a 825 milioni di euro nel periodo aprile-giugno del 2016. Il solo marchio del gruppo Kalmar, che opera nel segmento dei mezzi per i terminal portuali, intermodali e logistici e per l'industria, ha incamerato nuovi ordini per 386 milioni di euro (-12%), il marchio MacGregor, che fornisce mezzi di movimentazione e sistemi per navi e impianti offshore, ha totalizzato nuovi ordini per 136 milioni di euro (-9%) e il marchio Hiab, che si occupa di gru per il settore delle costruzioni, del trasporto e di altri settori industriali, ha ottenuto ordini per 279 milioni di euro (+17%).

Nel primo semestre del 2017 il gruppo ha ottenuto complessivamente nuovi ordini per un valore di 1,66 miliardi di euro, con una flessione del -4% sulla prima metà del 2016, di cui 834 milioni per il brand Kalmar (-7%), 257 milioni per MacGregor (-20%) e 567 milioni per il brand Hiab (+10%). Il valore dell'orderbook del gruppo al 30 giugno scorso era pari a 1,72 miliardi di euro (-15% rispetto al 30 giugno 2016), di cui 926 milioni di euro relativi a Kalmar (-8%), 507 milioni a MacGregor (-32%) e 290 milioni a Hiab (+3%).

Il gruppo finlandese ha archiviato il secondo trimestre di quest'anno con un utile netto di 37,5 milioni di euro su ricavi pari a 845 milioni di euro, con diminuzioni rispettivamente del -7% e -6% sul corrispondente periodo del 2016. L'utile operativo è ammontato a 60,4 milioni di euro (-3%).

Nel primo semestre del 2017 Cargotec ha registrato ricavi pari a 1,64 miliardi di euro (-5% sulla prima metà del 2016), un utile operativo di 116,7 milioni di euro (-3%) ed un utile netto di 74,0 milioni di euro (-7%).

L'amministratore delegato della Cargotec, Mika Vehviläinen, ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti nel secondo trimestre di quest'anno. «l'utile operativo, esclusi i costi di ristrutturazione - ha spiegato - è stato il più elevato nella storia della Cargotec. L'attività della Hiab, con ordini che sono cresciuti del +17% e con una redditività che è salita ad un livello record, si è sviluppata particolarmente bene. Alla Kalmar - ha aggiunto Vehviläinen - gli ordini sono diminuiti rispetto allo scorso anno; tuttavia l'interesse dei clienti per le soluzioni di automazione portuale continua ad essere elevato. Nonostante il positivo sviluppo del traffico containerizzato - ha precisato - i clienti sono particolarmente cauti nell'effettuare ingenti investimenti. L'utile operativo della Kalmar è continuato a crescere. La situazione del mercato della MacGregor - ha concluso Vehviläinen - è ancora difficile, anche se gli ordini sono aumentati rispetto al primo trimestre, ma noi nel corso del secondo trimestre siamo riusciti a mantenere positivo anche l'utile operativo della MacGregor esclusi i costi di ristrutturazione».



