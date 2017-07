20 luglio 2017

Federico Barbera è stato confermato alla presidenza di FISE Uniport

Sarà affiancato dai nuovi vice presidenti Salvatore Di Bella e Carlo Torlai

L'imprenditore portuale livornese Federico Barbera è stato confermato per i prossimi quattro anni alla presidenza di FISE Uniport, l'associazione che, all'interno di FISE (Federazione Imprese di Servizi), rappresenta le imprese portuali che svolgono operazioni di imbarco e sbarco, spostamento delle merci, attività accessorie alla navigazione, terminal operator e servizi portuali.

L'elezione, avvenuta all'unanimità, è giunta al termine dell'assemblea tenutasi a Roma, presso la sede di FISE e con la presenza del presidente della Federazione, Anselmo Calò. Per il raggiungimento degli obiettivi del programma Barbera sarà assistito dai nuovi vice presidenti Salvatore Di Bella e Carlo Torlai, anch'essi attori protagonisti nel mondo portuale italiano, che operano rispettivamente nei porti di Catania e di Piombino.

«Saranno quattro - ha spiegato Barbera - i principali obiettivi del mio mandato. Lo sviluppo e l'ampliamento a nuovi comparti della rappresentanza del mondo dei servizi portuali, settore che da sempre ha caratterizzato lo sviluppo economico del nostro Paese e che dovrà essere considerato sempre più strategico; la costituzione di nuove partnership con sistemi collettivi di interesse; la valorizzazione del settore rappresentato da Uniport presso istituzioni, decisori politici e stakeholder; l'ulteriore rafforzamento del posizionamento di Uniport sulle tematiche portuali».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail