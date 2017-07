21 luglio 2017

La BERS eroga un prestito alla turca Alternative Transport per l'acquisto di una nave ro-ro

L'unità sarà impiegata sulla rotta tra i porti di Haydarpasa (Istanbul) e Trieste

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha erogato un prestito di 27,5 milioni di euro alla compagnia di navigazione Alternative Transport, che fa parte del gruppo logistico turco Ekol. Il finanziamento, a cui si aggiungono un prestito di 4,5 milioni di euro nell'ambito del programma Green Logistics della BERS e un prestito di 16 milioni di euro da parte dell'istituto bancario turco Isbank, sarà utilizzato per l'acquisto di una nave ro-ro del costo complessivo di 55,5 milioni di euro.

La nave, che avrà una capacità di trasporto di 283 semirimorchi, sarà impiegata dalla Alternative Transport nel proprio servizio marittimo che collega il porto turco di Haydarpasa (Istanbul) con il porto italiano di Trieste. La BERS ha già erogato finanziamenti alla compagnia turca destinati all'acquisto di tre navi ro-ro impiegate su questa rotta.







