24 luglio 2017

Accordi dell'Escola Europea di Short Sea Shipping per contribuire allo sviluppo dell'intermodalità in Italia

Sono stati siglati con l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile e con l'Istituto Tecnico Superiore per la Logistica Puglia

La Escola Europea di Short Sea Shipping (2E3S.eu), il centro di formazione europeo fondato nel 2006 dalle autorità portuali di Barcellona, Civitavecchia e Genova e dalle compagnie di navigazione Grimaldi Lines e GNV, ha recentemente firmato due accordi di collaborazione con lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'intermodalità in Italia.

Il primo è stato sottoscritto con l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS) e prevede l'organizzazione di attività congiunte con l'obiettivo di promuovere le Autostrade del Mare e il trasporto marittimo di corta distanza tra i professionisti del settore logistico e del trasporto in Italia. Tali attività includono la realizzazione di programmi di formazione e lo sviluppo di iniziative con l'intermodalità come elemento principale.

La seconda intesa è stata siglata con l'Istituto Tecnico Superiore per la Logistica (ITS) Puglia e la collaborazione sarà bastata sull'organizzazione di corsi specializzanti che integreranno il curriculum degli studenti pugliesi e che avranno come oggetto principale di studio il trasporto intermodale e la logistica. In particolare, la Escola Europea fornirà al centro pugliese un contributo formativo di chiaro carattere pratico e internazionale e, con il corso “Intermodal Transport”, offrirà la possibilità agli studenti di osservare in diretta le operazioni legate alla logistica marittima e di conoscere tutti gli attori della comunità logistica portuale.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail