24 luglio 2017

Nella prima metà del 2017 il porto di Valencia ha movimentato 2.335.223 container (-1,6%)

Il calo è stato determinato dalla riduzione del -16,5% del traffico di contenitori vuoti

Nei primi sei mesi del 2017 il traffico dei container movimentato dal porto di Valencia è stato pari a 2.335.223 teu, con una diminuzione del -1,6% rispetto alla prima metà dello scorso anno. In crescita sono risultati sia il traffico di import-export di container pieni , con gli imbarchi e gli sbarchi che hanno registrato incrementi rispettivamente del +5,5% e del +3,1%, sia il traffico di transito di container pieni che è salito del +2,2%. In calo, invece, la movimentazione di contenitori vuoti che è scesa del -16,5%.

Oltre alla contrazione del traffico di container vuoti, la flessione complessiva del traffico containerizzato è stato effetto anche della riduzione dell'attività sulle banchine dello scalo spagnolo causata dagli scioperi verificatisi nel corso degli ultimi mesi. La diminuzione dell'attività ha avuto un impatto anche sul traffico complessivo delle merci che è ammontato a quasi 36,2 milioni di tonnellate, con un calo del -0,1% sul primo semestre del 2016.

Le esportazioni e le importazioni complessive delle merci si sono attestate a 11,4 milioni di tonnellate (+3,8%), con gli imbarchi pari 7,3 milioni di tonnellate (+4,0%) e gli sbarchi a 4,1 milioni di tonnellate (+3,3%). Il traffico di transito è cresciuto del +2,4%.

In termini di peso, il traffico containerizzato complessivo è risultato pari ad oltre 27,6 milioni di tonnellate (+2,3%). Nel segmento delle merci varie, i carichi non containerizzati sono ammontati a 5,7 milioni di tonnellate (-0,3%) e il traffico dei rotabili è stato di 4,5 milioni di tonnellate (-4,6%). La movimentazione di autovetture nuove di fabbrica è stata pari a 763mila veicoli (-8,3%).

Nei primi sei mesi di quest'anno le rinfuse liquide si sono attestate a 1,6 milioni di tonnellate (-15,7%) e un calo hanno mostrato anche le rinfuse secche che hanno totalizzato 1,0 milioni di tonnellate (-20,0%).

Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 415mila persone (+23,3%), di cui 266mila passeggeri dei traghetti (+34,8%) e 149mila crocieristi (+7,0%).









