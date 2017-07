25 luglio 2017

Corso di assistente d'ufficio alle comunicazioni di bordo

Bando lanciato da GNV e Accademia Italiana della Marina Mercantile

La compagnia di navigazione GNV e l'Accademia Italiana della Marina Mercantile hanno lanciato un bando per la partecipazione ad un corso di assistente d'ufficio alle comunicazioni di bordo, una figura a supporto all'attività del comando nave che ha il compito di coadiuvare le attività del comandante occupandosi delle comunicazioni della nave, della contabilità nave, della segreteria di comando e dei servizi connessi all'operatività disposti dallo stesso comando. Oltre a ciò l'assistente d'ufficio svolge la funzione di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), ovvero il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare, in sostituzione dell'ufficiale radiotelegrafista che operava quando le comunicazioni avvenivano per via telegrafica.

Il corso, che grazie alla Regione Liguria accede ai fondi messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo, è aperto a 16 cittadini comunitari in possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato sul sito dell'Accademia (http://www.accademiamarinamercantile.it), e ha una durata complessiva di 600 ore, di cui 420 ore di lezione in aula e 180 ore di internship a bordo delle navi GNV: La compagnia di navigazione si impegna, entro sei mesi dal termine del corso, ad assumere come allievo assistente d'ufficio almeno il 68,75% degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo.

Il bando rimarrà aperto fino alle ore 12 del prossimo 13 ottobre per consentire ai candidati di iscriversi per tempo alla Gente di Mare nella 2° categoria con qualifica di assistente d'ufficio o commissario di bordo, uno dei requisiti necessari per iscriversi al corso.



