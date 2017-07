25 luglio 2017

Riunione ad Ortona per esaminare problematiche e opportunità di sviluppo dei traffici del porto cittadino

L'AdSP non aprirà un ufficio locale privilegiando invece il dialogo telematico con gli operatori dello scalo

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri, ha incontrato il neo sindaco di Ortona, Leo Castiglione, e i rappresentanti territoriali nel corso di una riunione incentrata sul porto di Ortona e sui temi più rilevanti per lo scalo: dal Piano Regolatore Portuale rispetto al quale l'AdSP, la Regione e il Comune si sono impegnati per poter giungere al più presto alla conclusione dell'iter di approvazione, al tema del dragaggio, fondamentale per consentire alle imprese dello scalo di cogliere le opportunità commerciali di sviluppo dei traffici.

Nella riunione, alla quale hanno partecipato anche il segretario generale dell'AdSP, Matteo Paroli, il consigliere regionale Camillo D'Alessandro, il comandante del Porto di Ortona, Giuseppe Marzano, e il senatore Tommaso Coletti, componente del comitato di gestione dell'AdSP, è stato affrontato anche il tema della stazione marittima ed è stata condivisa la proposta di Giampieri di integrare le funzioni di terminal passeggeri con spazi per i servizi a vantaggio delle imprese e degli operatori portuali.

Inoltre si è parlato delle Zone Economiche Speciali, previste con l'obiettivo di attirare gli investitori dal decreto “Resto al Sud”, che potranno definire un nuovo modello di sviluppo del territorio, tema che dovrà essere affrontato dalle istituzioni locali, in primis Regione Abruzzo e Comuni coinvolti.

Infine, circa l'apertura di uffici locali dell'Autorità di Sistema Portuale nello scalo ortonese, Giampieri ha specificato che nel modello organizzativo seguito non sono previste aperture di uffici locali, ritenuti attualmente poco efficaci ed efficienti rispetto agli investimenti necessari. Giampieri ha precisato che nel rapporto con gli operatori dello scalo sarà privilegiato invece il dialogo telematico per ridurre i tempi di risposta e semplificare gli iter procedurali, il ruolo di riferimento delle locali Capitanerie di Porto, mentre in base alle necessità sarà presente personale della AdSP.

A conclusione della riunione, terminata con un briefing con gli operatori portuali che si sono confrontati con i rappresentanti dell'AdSP su alcuni aspetti inerenti lo sviluppo dei traffici commerciali, il sindaco Castiglione si è dichiarato «molto soddisfatto e contento di questo incontro concreto, fatto - ha sottolineato - discutendo delle priorità per il porto di Ortona e trovando delle soluzioni condivise come quella che da domani ci vedrà tutti impegnati a riavviare l'iter del PRP».



