25 luglio 2017

Sabato la cinese China Merchants Port inizierà a gestire il porto cingalese di Hambantota

Il contratto di concessione avrà una durata di 99 anni

La China Merchants Port Holding Co. (CMPort) ha concordato oggi con il governo dello Sri Lanka e con la Sri Lanka Ports Authority (SLPA) i termini del contratto di concessione attraverso cui il gruppo portuale cinese gestirà e potenzierà il porto cingalese di Hambantota, contratto che secondo le previsioni entrerà in vigore sabato prossimo ( del 9 dicembre 2016).

Il contratto, che avrà una durata di 99 anni, assegnerà alla nuova società Hambantota International Port Group (HIPG), che sarà costituita dalla SLPA e inizialmente sarà di sua intera proprietà, il compito di gestire in esclusiva il porto di Hambantota e alla nuova società Hambantota International Port Services (HIPS), anch'essa di intera proprietà della SLPA, il compito di gestire le strutture del porto aperte a tutti gli utenti. Da parte sua CMPort investirà fino a 1,12 miliardi di dollari nel porto cingalese, di cui 974 milioni di dollari saranno pagati dalla società cinese alla SLPA per acquisire l'85% del capitale della HIPG che a sua volta acquisirà il 58% del capitale della HIPS.







