26 luglio 2017

RBD Armatori ha un nuovo Cda la cui nomina ha avuto il beneplacito di Pillarstone

A breve la predisposizione e il deposito di un nuovo piano di concordato preventivo con continuità oggettiva

La società armatoriale italiana RBD Armatori (Rizzo-Bottiglieri-De Carlini Armatori Spa) ha un nuovo consiglio di amministrazione. Il rinnovo del Board è stato deliberato il 22 luglio da parte dell'assemblea dei soci, rinnovo - ha specificato Giuseppe Mauro Rizzo - che è avvenuto a seguito delle interlocuzioni con Pillarstone, cessionario della maggioranza dei crediti vantati dagli istituti di credito nei confronti della società, acquisizione dei crediti che era avvenuta all'inizio di questo mese e dopo la quale la stessa Pillarstone aveva presentato un'istanza di fallimento della compagnia di navigazione italiana, operazione che la Confederazione Italiana Armatori aveva denunciato come speculativa chiedendo l'intervento dell'Associazione Bancaria Italiana ( del 12 luglio 2017).

Il nuovo consiglio di amministrazione della RBD Armatori è composto dai professori Corrado Gatti, Enrico Laghi e Andrea Zoppini. In una nota la compagnia evidenzia che «la nomina è finalizzata a dotare la società di indipendenti e riconosciute professionalità, di gradimento anche dei creditori finanziari, che consentano in tempi brevi la predisposizione e il deposito di un nuovo piano di concordato preventivo con continuità oggettiva».

«Il nuovo consiglio di amministrazione della società - prosegue la nota - si avvarrà del contributo e dell'esperienza armatoriale dell'ingegner Giuseppe Mauro Rizzo. Analogamente, i soci, il management e tutta la struttura aziendale continueranno a svolgere le proprie funzioni, senza far mancare al nuovo organo amministrativo la collaborazione e l'appoggio necessari al perseguimento del comune obiettivo di risanamento dell'azienda».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail