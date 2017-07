26 luglio 2017

Padoan: non c'è nessun motivo per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo di STX France

Respinta la proposta del governo di Parigi di spartire equamente il capitale della società cantieristica di Saint Nazaire

Il governo di Parigi ha proposto al governo italiano di spartire equamente il capitale della società cantieristica STX France, nuova offerta volta ad assicurare una maggiore consistenza alla quota francese nell'azionariato dell'azienda navalmeccanica transalpina che l'accordo per l'acquisizione del controllo di STX France siglato lo scorso maggio dal gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri limita invece ad un terzo del capitale ( del 19 maggio 2017).

La proposta di una partecipazione 50:50 è stata avanzata dal ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, e l'invito è stato accompagnato dall'incentivo di una maggiore cooperazione da parte francese in campo militare ma anche da un avvertimento, ovvero che in caso di non accoglimento di tale proposta lo Stato francese eserciterà il proprio diritto di prelazione acquisendo quote azionarie di STX France.

«Noi - ha spiegato ieri il ministro Le Maire nel corso di un'audizione presso la Commissione per gli Affari economici del Senato francese - riteniamo che, per garantire il futuro di STX, la cosa migliore sia di avere una partecipazione 50:50: il 50 per Fincantieri e il 50 per i detentori francesi del capitale. Questa scelta significa due cose: che i nostri amici italiani sono i benvenuti, ma che noi vogliamo rimanere nel capitale di STX con una quota uguale». «Ora - ha aggiunto il ministro - attendiamo la risposta del governo italiano. Confido che questa risposta sarà positiva».

Fiducia che non è stata corrisposta dall'esecutivo di Roma. Oggi il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha replicato di aver preso atto con rammarico dell'orientamento del governo francese ad esercitare il diritto di prelazione su STX. «L'attuale esecutivo francese - ha lamentato il ministro italiano - ha deciso di cancellare accordi già presi sulla presenza di Fincantieri nella compagine sociale di STX. Abbiamo dato la nostra disponibilità ad ascoltare le esigenze del nuovo governo, ma - ha sottolineato Padoan - non c'è nessun motivo per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo della società francese».



