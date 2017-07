26 luglio 2017

Prima riunione dell'Organismo di partenariato della risorsa mare dell'AdSP dell'Adriatico Centrale

L'organo ha esclusivamente funzione consultiva

Ieri si è svolta la prima riunione dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, organismo che costituisce l'ultimo tassello mancante per il completamento dell'assetto organizzativo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, il nuovo ente nato in sostituzione dell'Autorità Portuale di Ancona e la cui giurisdizione è stata ampliata a ricomprendere, oltre allo scalo portuale dorico, anche i porti di Falconara, Ortona, Pescara, Pesaro e San Benedetto del Tronto.

L'Organismo di partenariato della risorsa mare ha funzione consultiva, mentre la funzione decisionale è esclusiva competenza del Comitato di gestione dell'AdSP. «Considero l'Organismo di partenariato - ha sottolineato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Rodolfo Giampieri - una palestra importantissima di analisi e confronto sulla strategia dei porti in quanto il contributo dei portatori di interesse del sistema portuale sarà fondamentale nel processo decisionale. L'attività svolta è essenziale per raccogliere e dare adeguato rilievo alle istanze degli operatori di mercato, consentendo al Comitato di gestione di disporre di elementi di valutazione necessari per le scelte da compiere. Auguro a tutti i componenti buon lavoro, convinto che i nostri porti potranno beneficiare dell'autorevolezza dei profili scelti».



