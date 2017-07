27 luglio 2017

Nuovo record di traffico semestrale dei container segnato dal porto di Genova

L'organico della CULMV è stato fissato in 930 unità; stabilizzati 82 soci speciali

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha reso noto che nei primi sei mesi di quest'anno il porto di Genova ha stabilito il proprio nuovo record assoluto semestrale di traffico containerizzato avendo movimentato 1.283.564 teu, con un incremento del +13,3% sul primo semestre del 2016.

Inoltre lo scalo ha registrato anche il nuovo record di traffico dei container movimentato nel secondo trimestre dell'anno avendo chiuso il periodo aprile-giugno del 2017 con un totale di 675.134 teu, in crescita del +15,6% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno.

L'ente ha evidenziato che la proiezione del traffico contenitori movimentato nell'intero 2017 indica la possibilità di traguardare ed anche superare per la prima volta la quota di 2,6 milioni di teu.

Inoltre l'AdSP ha comunicato che oggi il Comitato di gestione ha approvato la deliberazione che stabilizza 82 soci speciali della Compagnia Unica dei Lavoratori Merci Varie Paride Batini e che, in parallelo, è stata approvata la revisione dell'organico operativo della compagnia genovese, ora definito in 930 unità, coerentemente con le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha avallato l'intera procedura oggi esitata. «Con questa delibera - ha sottolineato l'ente - si rende strutturale la disponibilità di lavoratori specializzati particolarmente richiesta dall'utenza e già oggi ampiamente impiegati presso i terminal».



