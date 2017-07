27 luglio 2017

Il porto di New York stabilisce il proprio nuovo record semestrale di traffico containerizzato

Nei primi sei mesi di quest'anno sono stati movimentati 3.229.675 teu (+6,2%)

Il porto di New York - New Jersey ha chiuso il primo semestre del 2017 con il proprio nuovo record semestrale di traffico dei container avendo movimentato 3.229.675 teu, volume che rappresenta un incremento del +6,2% rispetto a 3.041.287 teu movimentati nei primi sei mesi dello scorso anno ed una crescita del +4,4% rispetto al precedente record di 3.093.789 teu stabilito nella prima metà del 2015.

Inoltre nel solo mese di giugno del 2017 il traffico è stato pari a 584.606 teu, cifra che costituisce il più elevato volume di traffico mai movimentato nel mese di giugno e il secondo migliore risultato mensile assoluto.







