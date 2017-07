28 luglio 2017

CAI International rileva rilevante crescita delle domanda di container in Cina e nel resto dell'Asia

La società americana ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 12,6 milioni di dollari (+240,3%)

Nel secondo trimestre di quest'anno la società statunitense di noleggio e vendita di container intermodali CAI International ha registrato un sensibile miglioramento delle performance economiche con ricavi che sono cresciuti del +15,4% a 82,7 milioni di dollari rispetto a 71,6 milioni di dollari nel periodo aprile-giugno del 2016, un utile operativo che è aumentato del +66,7% a 24,8 milioni di dollari ed un utile netto che ha segnato una progressione del +240,3% attestandosi a 12,6 milioni di dollari.

Il presidente e amministratore delegato della CAI, Victor Garcia, ha evidenziato che l'incremento dell'utile netto da 5,3 milioni di dollari nel primo trimestre del 2017 a 12,6 milioni di dollari nel trimestre successivo è attribuibile - ha spiegato - «ad un aumento continuo dell'utilizzo della nostra flotta, a ricavi derivanti da nuovi investimenti, alla riformulazione delle tariffe relative contratti in scadenza con rate di nolo più elevate e a proventi dalla vendita di container usati».

Nel primo semestre del 2017 i ricavi dell'azienda sono ammontati a 164,2 milioni di dollari, in rialzo del +18,5% sulla prima metà dello scorso anno. Utile operativo e utile netto sono stati pari rispettivamente a 42,7 milioni di dollari (+28,2%) e 17,9 milioni di dollari (+64,8%).

Garcia ha specificato che negli ultimi mesi CAI ha rilevato un sensibile miglioramento del mercato, in particolare di quello asiatico: «abbiamo riscontrato - ha precisato il manager dell'azienda americana - una elevata domanda di nostri mezzi nel corso del secondo trimestre, soprattutto in Cina e nel resto dell'Asia. Se la domanda è stata elevata nel secondo trimestre, noi riteniamo che le compagnie di navigazione abbiano registrato una domanda ancora più elevata nel trimestre in corso. Noi crediamo che dalla Cina le navi partano a pieno carico lasciando a terra merci che potranno essere spedite solo con le successive partenze a causa di una carenza di capacità». Garcia ha sottolineato inoltre che i container nuovi appena usciti dalla fabbrica sono subito consegnati ai clienti e - ha aggiunto - «riteniamo che la domanda continuerà ad essere rilevante per tutta la parte restante dell'anno».





