28 luglio 2017

OOCL, forte incremento dei volumi containerizzati e dei ricavi dei servizi transpacifici e Asia-Europa

Nel secondo trimestre di quest'anno la flotta della compagnia ha trasportato 1,6 milioni di teu (+6,6%)

Per il terzo trimestre consecutivo Orient Overseas Container Line (OOCL) ha registrato un incremento dei ricavi generati dall'attività della propria flotta di portacontainer, aumento che è stato determinato dall'accentuato rialzo dei ricavi e dei volumi di carichi containerizzati trasportati relativamente alle rotte transpacifiche e in particolare a quelle Asia-Europa.

Nel trimestre aprile-giugno del 2017 la flotta della compagnia di navigazione di Hong Kong ha trasportato volumi containerizzati pari a 1,6 milioni di teu, con una progressione del +6,6% sullo stesso periodo del 2016, e tale attività ha generato ricavi pari a 1,4 miliardi di dollari (+23,8%). Sulle sole rotte transpacifiche sono stati trasportati 471mila teu (+25,7%) e questi servizi hanno prodotto ricavi pari a 578 miilioni di dollari (+31,1%) per un ricavo medio per container teu pari a 1.120 dollari (+4,3%). Sulle rotta Asia-Europa il totale trasportato è stato di 295mila teu (+26,3%) e i ricavi sono ammontati a 299 milioni di dollari (+68,0%) per un ricavo medio per teu pari a 1.012 dollari (+32,9%). I servizi transatlantici della OOCL hanno trasportato 109mila teu (+11,9%) per ricavi pari a 145 milioni di dollari (-2,8%) e un ricavo/teu di 1.149 dollari (-13,2%). Il maggior volume di traffico è stato movimentato sulle rotte intra-asiatiche e con l'Australasia con un totale di 741mila teu (-8,5%) e ricavi pari a 454 milioni di dollari (+6,4%) per un ricavo/teu di 613 dollari (+16,3%).

Nel primo semestre del 2017 la flotta della compagnia ha trasportato quasi 3,1 milioni di teu, con una crescita del +6,8% sulla prima metà dello scorso anno, attività che ha prodotti ricavi pari a 2,6 miliardi di dollari (+15,2%). Le linee transpacifiche della OOCL hanno trasportato 865mila teu (+23,1%) per ricavi pari a 972 milioni di dollari (+21,0%) ed un ricavo/teu di 1.123 dollari (-1,7%). Sulle rotte Asia-Europa i volumi containerizzati sono ammontati a 546mila teu (+22,2%), i ricavi complessivi a 526 milioni di dollari (+48,5%) e il ricavo/teu a 962 dollari (+21,6%). I servizi transatlantici hanno trasportato 209mila teu (+8,0%) totalizzando ricavi pari a 243 milioni di dollari (-6,9%) e un ricavo/teu di 1.162 dollari (-13,8%). Il traffico sulle rotte intra-asiatiche e con l'Australasia è stato pari a meno di 1,5 milioni di teu (-5,2%) e i relativi ricavi a 850 milioni di dollari (+2,3%) con un ricavo/teu di 580 dollari (+7,9%).





