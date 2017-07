28 luglio 2017

Allo studio le modalità e le azioni per estendere la zona franca doganale di Porto Marghera

Avviato un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ieri a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è riunito un tavolo tecnico con lo scopo di studiare le modalità di estensione della zona franca doganale di Porto Marghera. «Abbiamo accolto - ha spiegato il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta - l'invito avanzato dalla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo per riprendere quel confronto sul sistema portuale di Venezia avviato un anno fa. L'obiettivo è di giungere in tempi brevi all'individuazione di strumenti legislativi che possano consentire all'area portuale di sviluppare a pieno le sue potenzialità».

Nel corso della riunione è stato rilevato come centrale in questa strategia sia un'azione coordinata e condivisa che porti a estendere territorialmente e a rendere operativa la zona franca doganale Venice Free Zone (VFZ) del porto di Venezia che è una delle tre zone franche italiane riconosciute dall'Unione Europea e che, con i suoi ottomila metri quadri di estensione nell'area di Porto Marghera e i vantaggi di natura economica e amministrativa, costituisce un importante asset di competitività per l'intera economia veneta.

Il sottosegretario Baretta ha individuato una roadmap di obiettivi e scadenze temporali. In particolare, entro settembre il tavolo sarà chiamato ad individuare in modo condiviso le aree a cui estendere la zona franca doganale e le caratteristiche tecniche, a stabilire il rapporto tra la zona franca doganale e il riconoscimento di area di crisi complessa di Porto Marghera, a definire le possibilità fiscali per gli aiuti compatibili con le norme europee e ad identificare gli strumenti normativi necessari per l'estensione e l'avvito dell'operatività.

Alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo è stato affidato all'unanimità il compito di coordinare le attività a livello locale per la predisposizione degli strumenti operativi e della roadmap attuativa.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti della Regione Veneto, del Comune e della Città Metropolitana di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell'Agenzia delle Dogane.



