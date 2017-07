31 luglio 2017

Conforti è entrato a far parte del Cda del Gruppo Investimenti Portuali

Gioia Ghezzi è stata nominata senior advisor dell'azienda

Gruppo Investimenti Portuali (GIP), la società che gestisce i container terminal SECH di Genova e TDT di Livorno, ha reso noto di aver recentemente cooptato all'interno del proprio consiglio di amministrazione Marco Conforti, board member di Feport (European Terminal Operators Association) e vice presidente di Confetra (Confederazione Italiana Trasporti e Logistica), già per due mandati presidente di Assiterminal (Associazione Italiana Terminalisti Portuali).

Inoltre Gioia Ghezzi, dal 2015 presidente del Cda del Gruppo Ferrovie dello Stato, è stata nominata senior advisor del Gruppo Investimenti Portuali.







