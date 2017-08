4 agosto 2017

Mystic Cruises ha ordinato una nuova nave da crociera per spedizioni al cantiere navale WestSea

L'imbarcazione, che sarà la prima unità oceanica del brand crocieristico, verrà attrezzata da Rolls-Royce

Mystic Cruises, il marchio crocieristico internazionale del gruppo portoghese Mystic Invest che opera crociere fluviali sul Rio delle Amazzoni, ha ordinato al cantiere navale WestSea di Viana do Castelo, che fa parte del gruppo Martifer, la costruzione di una nave da crociera per spedizioni che sarà la prima nave oceanica del brand crocieristico.

La nuova unità, che è stata progettata dall'architetto italiano Giuseppe Tringali ed è la prima unità di una serie di nuove navi, sarà battezzata con il nome di World Explorer e verrà attrezzata dal gruppo Rolls-Royce che fornirà il sistema di propulsione. La nave, che avrà una velocità di crociera di 16 nodi, sarà lunga 126 metri, larga 19 metri e potrà ospitare 176 passeggeri ed un equipaggio di 125 persone.

Nella stagione 2018-2019 la World Explorer sarà noleggiata alla statunitense Quark Expeditions, specializzata in itinerari crocieristici nei circoli polari artico e antartico, che la impiegherà in crociere alla scoperta dell'Antartide e delle Isole Falkland.





