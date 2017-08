4 agosto 2017

Danaos Corporation ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 20,2 milioni di dollari (-54,7%)

Sul risultato - ha sottolineato la compagnia greca - pesa ancora l'effetto del fallimento della Hanjin

Nel secondo trimestre del 2017 i ricavi della compagnia greca Danaos Corporation sono ammontati a 113,9 milioni di dollari, con una diminuzione del -16,9% rispetto a 137,0 milioni di dollari nel periodo aprile-giugno dello scorso anno. L'utile operativo è stato pari a 47,3 milioni di dollari (-29,3%) e l'utile netto a 20,2 milioni di dollari (-54,7%).

La flotta della società armatoriale greca è attualmente costituita da 59 portacontainer per una capacità di carico complessiva pari a 353mila teu, navi che sono noleggiate ad altre compagnie. Nel secondo trimestre di quest'anno Danaos ha posto a noleggio mediamente 55 portacontenitori.

«I risultati del secondo trimestre del 2017 - ha spiegato l'amministratore delegato della Danaos, John Coustas - continuano a riflettere l'impatto del fallimento della Hanjin sulle performance finanziarie della compagnia». Danaos, infatti, aveva posto a noleggio otto navi presso la sudcoreana Hanjin Shipping che è stata messa in liquidazione all'inizio di quest'anno. «Per questo trimestre - ha precisato Coustas - l'utile netto rettificato è ammontato a 29 milioni di dollari rispetto a 47,7 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2016, una diminuzione pari a 18,7 milioni di dollari. Questo calo è stato determinato da una riduzione di 19,3 milioni di dollari dei ricavi operativi generati dalle navi che in precedenza erano noleggiate alla Hanjin, ed è stato parzialmente compensato da un lieve miglioramento di 0,6 milioni di dollari del risultato operativo».

Nel primo semestre del 2017 Danaos ha registrato ricavi pari a 224,0 milioni di dollari, con una flessione del -18,4% sulla prima metà dello scorso anno. Utile operativo e utile netto hanno mostrato diminuzioni rispettivamente del -33,2% e -56,4% e sono scesi a 89,3 milioni e 38,7 milioni di dollari. La compagnia greca ha specificato che l'utile netto rettificato è stato pari a 53,6 milioni di dollari rispetto a 94,9 milioni di dollari nei primi sei mesi del 2016 e che la differenza di 41,3 milioni tra i due risultati è stata causata da una diminuzione di 41,3 milioni di dollari dei ricavi operativi causata dal fallimento della Hanjin Shipping, impatto negativo accentuato da un'ulteriore diminuzione di 9,7 milioni di dollari prodotta da un deterioramento del mercato dei noli.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail