4 agosto 2017

Approvato il piano di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico delle navi per il porto di Savona - Vado Ligure

Via libera dalla Regione Liguria

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha ottenuto con delibera regionale l'approvazione dell'aggiornamento del piano di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi per il porto di Savona - Vado Ligure. Con l'approvazione del piano, la Regione ha certificato che le procedure adottate risultano essere conformi alle normativa ambientali vigenti.

Ricordando che tale piano si inserisce nel più ampio quadro normativo di politica comunitaria in materia ambientale che intende perseguire nel settore del trasporto marittimo il più alto livello di protezione attraverso la riduzione dell'inquinamento dei mari prodotti dagli scarichi riversati dalle navi, l'ente portuale ha spiegato che la normativa attribuisce all'AdSP il compito di redigere un apposito piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi che fanno scalo o sostano nell'ambito portuale di Savona e Vado Ligure, individuando il trattamento a cui sottoporre i residui secondo il testo unico ambientale.

Il principio a cui si ispira il piano è desumibile dall'obbligo a carico del comandante della nave di conferire i rifiuti prodotti all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto, in modo da poter intraprendere la navigazione in assenza di rifiuti; ciò nell'interesse generale della tutela dell'ambiente marino.

Il concessionario del servizio per il porto di Savona e Vado Ligure è la S.V. Port Service che gestisce l'isola ecologica portuale.



