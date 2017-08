4 agosto 2017

I porti spagnoli hanno archiviato i primi sei mesi di quest'anno con un traffico semestrale record di 260,9 milioni di tonnellate

Picchi storici nei segmenti dei container (in peso), delle merci convenzionali e delle rinfuse liquide

Dopo aver registrato lo scorso maggio con 46,0 milioni di tonnellate il nuovo record mensile assoluto di traffico delle merci movimentato globalmente, lo scorso mese i porti spagnoli hanno registrato il proprio picco storico di traffico totale movimentato nel mese di giugno avendo totalizzato 43,4 milioni di tonnellate, con un incremento del +1,9% rispetto al precedente record stabilito nel giugno 2016.

Complessivamente nel primo semestre del 2017 il traffico movimentato dai porti spagnoli è ammontato a 260,9 milioni di tonnellate, totale che rappresenta il nuovo record assoluto di traffico semestrale degli scali della nazione iberica avendo superato il precedente picco di 255,5 milioni di tonnellate movimentate nel secondo semestre del 2016 e che costituisce un incremento del +3,4% rispetto a 252,4 milioni di tonnellate movimentate nel primo semestre del 2016.

Il nuovo record storico semestrale è stato stabilito grazie principalmente al nuovo picco assoluto di traffico delle rinfuse liquide, che sono ammontate a 85,8 milioni di tonnellate con una crescita del +4,0% sul primo semestre dello scorso anno e totale è risultato superiore al precedente record stabilito nel secondo semestre del 2016 con 85,0 milioni di tonnellate, al nuovo record storico di traffico delle merci convenzionali, che ha totalizzato 36,1 milioni di tonnellate con un incremento del +4,6% sul precedente record segnato nel primo semestre del 2016, e al nuovo picco storico di traffico containerizzato, che è risultato tale in termini di peso essendo stato pari a 86,5 milioni di tonnellate e superiore al precedente record segnato nel secondo semestre del 2011 con 85,7 milioni di tonnellate, ma non tale se conteggiato sulla base dei container da 20' (teu) movimentati essendo stato pari a meno di 7,6 milioni di teu, soglia di poco superata nella seconda metà dello scorso anno.

Non ha raggiunto una nuova quota record, invece, il traffico delle rinfuse solide che, con 46,7 milioni di tonnellate, ha tuttavia mostrato un rialzo del +2,7% sulla prima metà del 2016.

Nei primi sei mesi del 2017 il solo porto di Algeciras, che è il solo tra le Autorità Portuali dei principali porti spagnoli a non aver ancora comunicato i dati di traffico del periodo, ha movimentato - secondo i dati diffusi dall'agenzia governativa Puertos del Estado - 48,5 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -6,8% sullo stesso periodo dello scorso anno. Il solo traffico containerizzato è ammontato a 27,1 milioni di tonnellate (-9,2%) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 2.133.273 teu (-9,4%). Il traffico delle merci varie è stato di oltre 4,5 milioni di tonnellate (+3,8%), quello delle rinfuse liquide di 13,5 milioni di tonnellate (-1,8%) e quello delle rinfuse secche di 914mila tonnellate (+32,6%).

Nella prima metà di quest'anno il traffico totale dei passeggeri nei porti spagnoli è stato di 13,1 milioni di persone (+2,4%), di cui 3,6 milioni di crocieristi (+1,7%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec