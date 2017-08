9 agosto 2017

Nel primo semestre di quest'anno il traffico nel porto di Durazzo è aumentato del +7,4%

Il più consistente volume di merci,, pari a 152mila tonnellate, è stato quello da e per i porti italiani

Nel primo semestre di quest'anno il porto di Durazzo ha movimentato quasi 1,8 milioni di tonnellate di merci, con un aumento di 123mila tonnellate rispetto alla prima metà del 2016. La crescita del traffico è frutto di un incremento del +6% delle merci trasportate dai 448 traghetti approdati al porto albanese e del rialzo del +8% delle merci imbarcate sulle 279 navi di altra tipologia che sono giunte nello scalo. Inoltre l'aumento complessivo del traffico è stato determinato dalla crescita del +27% delle esportazioni, mentre il volume delle importazioni è risultato analogo a quello movimentato nei primi sei mesi del 2016.

Nella prima metà del 2017 il traffico dei container nel porto albanese è stato pari a 53.908 teu, 990 in più rispetto al primo semestre dello scorso anno. Tuttavia in termini di peso il traffico containerizzato ha registrato un calo pari a circa 345mila tonnellate.

Nei primi sei mesi di quest'anno i primi tre partner commerciali del porto di Durazzo sono stati l'Italia, la Russia e la Turchia. In particolare, il traffico dello scalo albanese da e per i porti italiani è ammontato a 152mila tonnellate di merci, quello con i porti russi a 130mila tonnellate e il traffico con i porti turchi a circa 89mila tonnellate. Relativamente alle sole importazioni il maggior volume di traffico è stato quello pari a 130mila tonnellate arrivato dalla Russia, mentre sul fronte delle esportazioni il più consistente flusso di merci, pari a 105mila tonnellate, era diretto in Italia.



