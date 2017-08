11 agosto 2017

Accentuato rialzo dei risultati economici di Evergreen Marine Corporation

Il secondo trimestre del 2017 è stato archiviato con un utile netto di circa 95 milioni di dollari

Nel secondo trimestre di quest'anno la compagnia armatoriale Evergreen Marine Corporation di Taipei ha registrato un'ulteriore rialzo dei risultati economici dopo quello evidenziatosi nel trimestre precedente ed ha concluso il periodo con ricavi pari a 37,7 miliardi di dollari di Taiwan (1,24 miliardi di dollari USA), con un incremento del +26,8% rispetto a 29,7 miliardi di dollari di Taiwan nel secondo trimestre del 2016. L'utile operativo è ammontato a 2,2 miliardi di dollari di Taiwan rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -1,1 miliardi di dollari di Taiwan nel periodo aprile-giugno dello scorso anno. Evergreen ha chiuso il secondo trimestre del 2017 con un utile netto di 2,9 miliardi di dollari di Taiwan rispetto ad una perdita netta di -1,3 miliardi di dollari di Taiwan nello stesso periodo del 2016.

Nell'intero primo semestre del 2017 la compagnia ha totalizzato ricavi pari a 71,5 miliardi di dollari di Taiwan, in crescita del +22,6% rispetto a 58,3 miliardi di dollari di Taiwan nei primi sei mesi dello scorso anno. Risultato operativo e risultato netto sono stati entrambi di segno positivo e pari rispettivamente a 2,9 miliardi e 3,1 miliardi di dollari di Taiwan contro risultati entrambi di segno negativo per -5,2 miliardi e -5,9 miliardi di dollari di Taiwan nella prima metà del 2016.









