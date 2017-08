16 agosto 2017

I porti di Amburgo e Brema hanno archiviato il secondo trimestre con un calo del traffico delle merci

Movimentate rispettivamente 34,6 milioni di tonnellate (-2,3%) e 18,3 milioni di tonnellate (-4,3%)

Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dai due principali porti tedeschi di Amburgo e di Brema/Bremerhaven è diminuito rispetto allo stesso periodo del 2016. Ad Amburgo sono state movimentate complessivamente 34,6 milioni di tonnellate di carichi, con una flessione del -2,3% rispetto a 35,4 milioni di tonnellate nel periodo aprile-giugno dello scorso anno. Il traffico di importazione si è attestato a 19,9 milioni di tonnellate (-1,5%) e quello di esportazione a 14,7 milioni di tonnellate (-3,9%).

Nei primi sei mesi del 2017 nel porto di Amburgo il traffico delle merci varie è rimasto stabile essendo ammontato a 23,6 milioni di tonnellate, con volumi di traffico invariati sia nel segmento delle merci in container, nel quale sono state movimentate 23,2 milioni di tonnellate con una movimentazione di contenitori pari ad oltre 2,2 milioni di teu, che in quello delle merci convenzionali, che ha totalizzato un traffico di 400mila tonnellate. Le rinfuse liquide sono invece cresciute del +2,9% a 3,6 milioni di tonnellate, mentre le rinfuse secche sono diminuite del -8,3% a 7,7 milioni di tonnellate.

Nel secondo trimestre del 2017 il porto di Brema/Bremerhaven ha movimentato 18,3 milioni di tonnellate di merci, con una contrazione del -4,3% rispetto a 19,1 milioni di tonnellate nel corrispondente periodo dello scorso anno. Le merci allo sbarco sono ammontate a 9,5 milioni di tonnellate (-2,1%) e quelle all'imbarco a 8,8 milioni di tonnellate (-6,6%).

A Brema il traffico delle merci varie ha mostrato una flessione del -7,4% scendendo a 15,3 milioni di tonnellate, di cui 13,0 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-11,5%) totalizzate con una movimentazione di container pari a 1,3 milioni di teu (-8,8%) e 2,3 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+25,6%). In aumento, invece, i volumi di rinfuse (+15,7%), con le rinfuse liquide attestatesi a 579mila tonnellate (+50,0%) e quelle solide a 2,4 milioni di tonnellate (+9,5%).

Nel primo semestre del 2017 il porto di Amburgo ha movimentato un totale di 70,0 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -0,2% sulla prima metà dello scorso anno. I carichi in importazione sono diminuiti del -1,4% a 39,7 milioni di tonnellate, mentre quelli in esportazione sono cresciuti del +1,3% salendo a 30,3 milioni di tonnellate. Nel settore delle merci varie sono state movimentate complessivamente 46,5 milioni di tonnellate (-0,9%), di cui 45,8 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-0,7%) realizzate con una movimentazione di contenitori che, così come nella prima metà del 2016, è risultata pari ad oltre 4,4 milioni di teu e 720mila tonnellate di merci convenzionali (-11,7%), Nel comparto delle rinfuse il traffico è stato di 23,5 milioni di tonnellate (+1,0%), di cui 7,1 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-0,7%) e 16,4 milioni di tonnellate di rinfuse solide (+1,9%).

Nei primi sei mesi di quest'anno il porto di Brema/Bremerhaven ha movimentato complessivamente 36,5 milioni di tonnellate di carichi, con una riduzione del -2,4% sulla prima metà del 2016, di cui 18,8 milioni di tonnellate di merci allo sbarco (-2,1%) e 17,7 milioni di tonnellate di merci all'imbarco (-2,8%). Nel segmento delle merci varie il traffico è stato complessivamente di 31,3 milioni di tonnellate (-3,5%), di cui 27,0 milioni di tonnellate di merci in container (-6,4%) con una movimentazione di contenitori pari a 2,7 milioni di teu (-5,0%) e 4,2 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+20,1%). La movimentazione di autoveicoli nuovi di fabbrica è stata di oltre 1,1 milioni di unità (+11,8%). Le rinfuse sono cresciute globalmente del +4,9% a 5,3 milioni di tonnellate, di cui 872mila tonnellate di rinfuse liquide (-1,6%) e 4,4 milioni di tonnellate di rinfuse secche (+6,3%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail