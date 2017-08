18 agosto 2017

Il gruppo crocieristico Genting Hong Kong ha chiuso il primo semestre 2017 con una perdita netta di 203,2 milioni di dollari

I ricavi sono cresciuti del +22,2% a 532,5 milioni di dollari

Il gruppo Genting Hong Kong, che è attivo principalmente nel settore crocieristico e in quello della navalmeccanica con i cantieri navali tedeschi MV Werften e Lloyd Werft, ha chiuso il primo semestre di quest'anno con ricavi pari a 532,5 milioni di dollari, con un incremento del +22,2% rispetto a 435,8 milioni di dollari nella prima metà del 2016. Il solo core business delle attività crocieristiche, operate attraverso i marchi Star Cruises, Dream Cruises e Crystal Cruises, ha registrato un volume d'affari di 471,2 milioni di dollari, in crescita del +22,7% sui primi sei mesi dello scorso anno. Il rialzo dei ricavi è stato determinato soprattutto dall'entrata in servizio delle due nuove navi Crystal Mozart e Genting Dream, avvenuto rispettivamente nei mesi di luglio e ottobre dello scorso anno.

L'EBITDA è stato di segno negativo e pari a -91,7 milioni di dollari rispetto ad un risultato anch'esso di segno negativo per -28,1 milioni di dollari nel primo semestre del 2016. L'EBITDA prodotto dalle attività crocieristiche, al netto dei costi preoperativi per l'entrata in servizio delle nuove navi, è risultato di segno negativo e pari a -18,3 milioni di dollari rispetto ad un risultato di segno positivo per 18,8 milioni di dollari nel corrispondente periodo del 2016.

Di segno meno anche il risultato economico netto, che è stato pari a -203,2 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -54,6 milioni di dollari nella prima metà dello scorso anno.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec