21 agosto 2017

Il gruppo Maersk vende la compagnia petrolifera Maersk Oil alla Total

La transazione avrà un valore di 7,45 miliardi di dollari

Il gruppo armatoriale armatoriale, trasportistico ed energetico danese A.P. Møller-Mærsk ha sottoscritto oggi un accordo per vendere la propria compagnia petrolifera Maersk Oil al gruppo petrolifero francese Total. La transazione avrà un valore complessivo pari a 7,45 miliardi di dollari. Nello specifico, con la cessione il gruppo danese riceverà 97,5 milioni di dollari di azioni della Total del valore complessivo pari a 4,95 miliardi di dollari e al 3,76% circa dell'intero capitale azionario della Total; inoltre il gruppo francese si farà carico di un debito a breve termine di 2,5 miliardi di dollari attraverso un'operazione di debt push down attuata da A.P. Møller-Mærsk in Maersk Oil.

A completamento dell'operazione la sede danese della Maersk Oil diventerà il quartier generale regionale per tutte le attività del gruppo Total in Danimarca, Norvegia e Olanda.

Nel 2016 Maersk Oil ha contribuito con 4,81 miliardi di dollari ai 35,46 miliardi di dollari di ricavi complessivi del gruppo A.P. Møller-Mærsk. La compagnia petrolifera aveva chiuso l'esercizio annuale con un EBITDA di 2,60 miliardi di dollari (-5,4% sul 2015) e con un utile operativo ed un utile netto pari rispettivamente a 1,41 miliardi e 477 milioni di dollari rispetto a risultati di segno negativo e pari rispettivamente a -1,97 miliardi e -4,15 miliardi di dollari nell'esercizio 2015.

Nel primo semestre del 2017 i ricavi di Maersk Oil sono ammontati a 2,74 miliardi di dollari, con un incremento del +18,7% sulla prima metà del 2016. EBITDA ed EBIT si sono attestati a 1,66 miliardi di dollari (+41,2%) e 1,07 miliardi di dollari (+116,9%). L'utile dopo le imposte è stato pari a 519 milioni di dollari (+408,8%).

Maersk Oil dà lavoro a circa quattromila persone. Lo scorso anno la produzione dell'azienda è stata pari ad una media di 313mila barili di petrolio al giorno.





