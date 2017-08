21 agosto 2017

Austal costruirà un traghetto veloce per la norvegese Fjord Line

Fase conclusiva delle trattative per un contratto del valore di oltre 100 milioni di dollari

La compagnia di navigazione norvegese Fjord Line ha annunciato l'ordine per la costruzione di un nuovo traghetto veloce emesso nei confronti della società navalmeccanica australiana Austal Ships. Quest'ultima ha specificato che le trattative per la commessa non sono ancora state portate a termine e che non sono ancora state soddisfatte alcune condizioni preliminari alla sottoscrizione del contratto.

Le trattative riguardano la realizzazione di un catamarano veloce della lunghezza di 109 metri e della larghezza di 30,5 metri, con caratteristiche analoghe al traghetto già ordinato dalla compagnia danese Mols-Linien ( del 23 giugno 2016). Il nuovo contratto avrebbe un valore di oltre 100 milioni di dollari.

Austal ha specificato che la progettazione e la costruzione della nave inizieranno immediatamente dopo la definizione degli accordi contrattuali.

Fjord Line prevede che la nave, che potrà trasportare 1.200 passeggeri e 410 autovetture ad una velocità di 40 nodi, potrà entrare in servizio nel 2020. Il traghetto verrà impiegato nei collegamenti marittimi tra Norvegia (Kristiansand) e Danimarca (Hirtshals).



