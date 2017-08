22 agosto 2017

Hutchison Ports affianca la NAWAH Port Management nella gestione del container terminal del porto iracheno di Bassora

Istituita la Hutchison Ports Basra

La società terminalista Hutchison Ports di Hong Kong ha stretto un accordo con la società terminalista emiratina NAWAH Port Management (NPM), società cofondata da Paul Brinkley, ex sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, per gestire assieme il container terminal del porto iracheno di Bassora che attualmente è operato dalla sola NPM. La nuova attività sarà realizzata sotto la denominazione Hutchison Ports Basra.

L'ingresso della cinese Hutchison Ports del gruppo CK Hutchison Holdings è stato promosso dalla Ptritzker Family Business Interests (PFBI) che fa capo alla Pritzker Organization della famiglia statunitense Pritzker, organizzazione guidata da Tom Pritzker che è anche presidente e cofondatore della stessa NAWAH Port Management, società che gestisce il container terminal alla banchina 14 del porto iracheno dall'ottobre del 2013.

Il terminal contenitori di Bassora dispone di aree per 20mila metri quadri e di una banchina di 158 metri lineari attrezzata con una gru mobile Liebherr e alcuni mezzi di piazzale.



