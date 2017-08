23 agosto 2017

Sinotrans, crescita dei volumi di spedizioni e dei risultati economici

Accordo con il gruppo China Merchants per comprare la società logistica China Merchants Logistics Holdings Co.

Nel primo semestre del 2017 Sinotrans, uno dei principali gruppi logistici e trasportistici cinesi, ha incrementato i volumi di spedizioni movimentati ed ha registrato una crescita dei risultati economici. Nei primi sei mesi di quest'anno le spedizioni marittime movimentate dal gruppo sono state pari a 5,35 milioni di container teu, con una progressione del +6,5% sulla prima metà del 2016. In rialzo anche il volume di spedizioni aeree che è stato pari a 255mila tonnellate (+12,3%). Il traffico containerizzato movimentato dal ramo di agenzia marittima del gruppo sono state pari a 8,57 milioni di teu (+5,6%), mentre il traffico di rinfuse ha totalizzato 136,6 milioni di tonnellate (+13,7%).

Nel primo semestre di quest'anno i ricavi del gruppo sono ammontati a 27,61 miliardi di yuan (4,1 miliardi di dollari), con un aumento del +27,4% rispetto a 21,68 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2016. Nel solo segmento delle spedizioni marittime ed aeree i ricavi si sono attestati a 20,53 miliardi di yuan (+29,1%), mentre nel settore della logistica sono stati pari a 4,46 miliardi di yuan (+16,5%) e in quello dei servizi terminalistici e di stoccaggio sono stati pari a 1,12 miliardi di yuan (+20,6%).

Nella prima metà del 2017 Sinotrans ha registrato un utile operativo di 1,17 miliardi di yuan (+34,3%) ed un utile netto di 1,28 miliardi di yuan (+7,2%).

Intanto Sinotrans ha stretto un accordo con il gruppo pubblico cinese China Merchants per acquisire l'intero capitale sociale della società logistica China Merchants Logistics Holdings Co., che ha sede a Shenzhen, per complessivi 5,45 miliardi di yuan (818 milioni di dollari). Il network della China Merchants Logistics Holdings Co. copre oltre 150 città in Cina. La società gestisce magazzini per un totale di circa 3,26 milioni di metri quadri ed ha una flotta di 37.500 mezzi refrigerati per il trasporto di carichi deperibili. Inoltre l'azienda è presente in Australia, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Hong Kong, Nuova Zelanda, Filippine e Singapore.





