24 agosto 2017

Nel primo semestre DP World ha registrato una crescita del +1,4% dell'utile al netto delle voci straordinarie

Il ricavo medio per container teu movimentato dai terminal del gruppo mediorientale è diminuito del -1,6%

DP World nel primo semestre di quest'anno, periodo nel quale i terminal portuali del gruppo hanno movimentato un traffico containerizzato pari a 34,0 milioni di teu con una crescita del +8,2% sulla prima metà del 2016 ( del 25 luglio 2017), ha registrato ricavi pari a 2,30 miliardi di dollari, con un incremento del +8,3% rispetto a 2,13 miliardi di dollari nei primi sei mesi dello scorso anno.

Il gruppo terminalista di Dubai ha reso noto che i ricavi derivanti specificamente dall'attività, che si sono attestati a 889 milioni di dollari, hanno totalizzato una crescita del +5,3% sulla prima metà dello scorso anno (escludendo l'effetto delle nuove acquisizioni), mentre il ricavo medio per container teu movimentato ha mostrato una flessione del -1,6%.

L'EBITDA rettificato è ammontato a 1,12 miliardi di dollari (+4,2%) e l'utile operativo a 912,9 milioni di dollari (+1,5%). L'utile netto è stato pari a 619,5 milioni di dollari (-0,1%). L'utile netto, escludendo l'effetto di voci straordinarie per 63 milioni di dollari determinate dall'allineamento al fair value del valore di obbligazioni convertibili, è risultato di 682,3 milioni di dollari, con un aumento del +1,4% sul primo semestre del 2016.

DP World prevede che il trend di crescita del traffico containerizzato movimentato dai terminal del gruppo proseguirà anche nella seconda metà del 2017.









