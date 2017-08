28 agosto 2017

Bolloré Transport & Logistics comprerà parte delle attività e dei beni della Necotrans

L'azienda opera principalmente per il mercato africano

Il tribunale del commercio di Parigi ha approvato un'offerta presentata dalla francese Bolloré Transport & Logistics per acquisire parte delle attività e dei beni della connazionale Necotrans, società logistica che opera principalmente per il mercato africano che nelle scorse settimane è stata posta in amministrazione controllata. L'acquisizione riguarderà parte delle attività e degli asset dell'azienda in Francia e in Africa.

Bolloré Transport & Logistics si è impegnata a preservare il maggior numero di posti di lavoro. In particolare, la società ha specificato che in Francia si prenderà carico di 71 contratti di lavoro e che prevede di garantire il posto di lavoro di circa altri 30 dipendenti, mentre in Africa saranno mantenuti almeno 260 posti di lavoro in sei nazioni dove Bolloré Transport & Logistics già opera, ovvero Benin, Burkina Faso, Congo, Costa d'Avorio, Senegal e Togo.

Complessivamente Necotrans dà lavoro a circa quattromila persone, principalmente in Africa.



