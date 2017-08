28 agosto 2017

Accentuato rialzo dei risultati economici del produttore cinese di container Singamas

Nei primi sei mesi di quest'anno i ricavi dell'azienda sono cresciuti del +45,0%

Nel primo semestre di quest'anno il volume d'affari del produttore cinese di container intermodali Singamas ha registrato un incremento del +45,0% attestandosi a 595,0 milioni di dollari rispetto a 410,3 milioni di dollari nella prima metà del 2017. Nel solo core business della produzione di contenitori i ricavi sono ammontati a 576,6 milioni di dollari (+11,8%), mentre le attività logistiche e terminalistiche operate dall'azienda hanno totalizzato ricavi pari a 18,5 milioni di dollari (+11,8%). L'azienda ha chiuso la prima metà di quest'anno con un utile netto di 17,2 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -38,1 milioni di dollari nel primo semestre del 2016.

Nei primi sei mesi del 2017 la produzione di container della Singamas è stata pari a 310.070 teu, in crescita del +38,4% rispetto a 223.982 teu nello stesso periodo dello scorso anno. La società cinese ha reso noto che nel primo semestre del 2017 il prezzo medio di vendita di un container da 20' (teu) per carichi secchi è risultato pari a 1.902 dollari, con un aumento del +34,5% sulla prima metà del 2017 che - ha specificato Singamas - è stato determinato da un rialzo della domanda e dall'aumento del prezzo dell'acciaio corten. Nei primi sei mesi di quest'anno Singamas ha venduto container per un totale pari a 303.668 teu (+28,5%).

Singamas ha specificato che nella prima metà del 2017 se la domanda di container per carichi secchi è cresciuta, quella per container speciali è invece diminuita e le due tipologie di contenitori hanno rappresentato rispettivamente l'82,1% e il 17,9% dei ricavi totali contro rispettivamente il 59,5% e il 40,5% nel primo semestre dello scorso anno.

Singamas ritiene che la crescita delle performance economiche ed operative dovrebbe proseguire anche nel secondo semestre del 2017 a causa di fattori analoghi a quelli che hanno portato all'incremento rilevato nel primo semestre, ovvero la ripresa dell'economia globale, ad un aumento degli scambi commerciali internazionali e al corrispondente incremento del volume di merci spedite per via marittima. A ciò si aggiunge un basso livello delle scorte di nuovi contenitori determinato dalla temporanea chiusura di linee di produzione avvenuta durante il primo semestre di quest'anno.

Inoltre, secondo Singamas, la prosecuzione del trend positivo sarà ulteriormente sostenuta dal miglioramento delle performance delle compagnie di navigazione che sono più propense ad investire per sostituire vecchi container e per acquistare nuovi contenitori.



