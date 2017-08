28 agosto 2017

Il 4 settembre si insedierà il Comitato di gestione dell'AdSP del Tirreno Settentrionale

L'organo è stato convocato in composizione provvisoria

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale si riunirà per la prima volta il prossimo il 4 settembre. Lo ha annunciato oggi l'ente specificando che il Comitato è stato convocato in composizione provvisoria con i membri designati dalla Regione Toscana, dal Comune di Piombino e dalla Direzione Marittima della Toscana. Il sindaco di Livorno, infatti, pur avendo il TAR Toscana respinto la sua richiesta di sospensiva, ha reiterato la propria designazione quale rappresentante del Comune in seno al Comitato di gestione, designazione che era stata bocciata dal presidente del'AdSP, Stefano Corsini ( del 3 maggio 2017), non ritenendo di indicare, in conformità allo spirito e alla lettera della legge di riforma, e così come richiesto dalla nota dell'AdSP non sospesa dal tribunale amministrativo, un diverso componente di sua competenza.

L'Autorità di Sistema Portuale ha specificato che il Ministero vigilante ha formalmente assicurato, in pendenza della decisione di merito del TAR, circa la legittimità della costituzione del Comitato con i componenti le cui designazioni sono state accolte e che rappresentano la maggioranza dell'organo collegiale, nonché circa la piena operatività dell'organo medesimo.

L'ente ha sottolineato che pertanto, a seguito del recente insediamento del Collegio dei revisori dei conti avvenuto venerdì scorso, la governance dell'AdSP può quindi considerarsi completa.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail