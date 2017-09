1 settembre 2017

Confetra, trend nettamente positivo del trasporto merci

Fatturato in crescita in tutti i settori

La nota congiunturale del primo semestre del 2017 elaborata dal Centro Studi Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari settori rileva un trend nettamente positivo del trasporto merci.

In particolare, i dati relativi al fatturato sono tutti di segno positivo, evidenziando un buon recupero dei margini anche per i comparti delle spedizioni internazionali via mare (+5%) e via aerea (+4,9%) che nell'ultimo anno avevano mostrato sofferenza.

Gli express courier continuano ad avere le performance migliori, sia per il numero di consegne (+6,5%) che per il fatturato (+6,0%), coerentemente con la crescita costante dell'e-commerce.

Rallenta - specifica la nota congiunturale - il recupero del trasporto ferroviario che segna un +1,7% rispetto al +3,8% del primo semestre 2016.

Trend positivo a doppia cifra (+11,7%) per il trasporto aereo che è oramai ben oltre i livelli pre-crisi.

Anche l'autotrasporto, sia nazionale che internazionale, registra un buon andamento nei traffici (rispettivamente +4,9% e +5,2%) e nel fatturato (rispettivamente +4,7% e +3,8%).

Discreti i risultati dei corrieri nazionali che si mantengono in una crescita intorno al 3% sia in termini di traffico che di fatturato.

Nel comparto marittimo l'andamento è particolarmente brillante nel traffico ro-ro (+9,8%). Il traffico dei container, conteggiato in numero di contenitori da 20' (teu) movimentati, vede un aumento generalizzato del +5,4%. Il traffico containerizzato di transhipment cala nei porti di puro transhipment (Gioia Tauro -8,8%) mentre in alcuni porti di destinazione finale la quota di transhipment è più elevata rispetto al passato (ad esempio a Genova e La Spezia). Il segmento delle rinfuse liquide segna una crescita del +2,0%, mentre quello delle rinfuse solide registra un calo generalizzato in vari porti (-11,2%).

Per le spedizioni internazionali si registra, oltre all'aumento dei fatturati, un discreto recupero dei traffici, in linea con la crescita degli scambi internazionali attestata dall'Istat nel primo semestre 2017 rispetto al primo semestre 2016.

«In generale - ha commentato il presidente di Confetra Nereo Marcucci - i dati mostrano come la ripresa nel settore si stia consolidando e che la crisi sia oramai alle spalle; anche le aspettative della maggioranza degli operatori per il prossimo semestre si confermano ottimistiche».



