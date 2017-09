1 settembre 2017

ZPMC fornirà sette gru di banchina e 20 gantry cranes al container terminal del porto di Tema

La commessa ha un valore di 82 milioni di dollari

Meridian Port Services (MPS), la società che gestisce il container terminal del porto ghanese di Tema e che è una joint venture tra la Ghana Ports and Harbours Authority e la Meridian Port Holdings, a sua volta joint venture tra l'olandese APM Terminals e la francese Bolloré ( del 12 giugno 2015), ha ordinato al costruttore cinese di mezzi di sollevamento Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC) la fornitura di sette nuove gru di banchina e di 20 gru a portale elettriche su gomma.

Si tratta di una commessa del valore di 82 milioni di dollari che è la più consistente ottenuta dall'azienda cinese in Ghana, dove nel 2005 aveva incamerato un primo ordinativo per la fornitura di tre gru di banchina e quattro gru a portale su gomma destinati sempre al porto di Tema.

Le nuove gru verranno prese in consegna nel dicembre 2018.







