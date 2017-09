6 settembre 2017

Venerdì al Terminal Messina del porto di Genova approderà per la prima volta una portacontainer della MSC

Lo scalo avverrà nell'ambito del nuovo servizio MAF1 che collega direttamente il Mediterraneo occidentale con l’Africa occidentale

Venerdì prossimo al terminal del porto di Genova gestito dalla società armatoriale genovese Ignazio Messina & C. approderà per la prima volta una portacontainer dell'elvetica Mediterranean Shipping Company (MSC), gruppo armatoriale che all'inizio di quest'anno ha acquisito il 49% del capitale sociale della compagnia genovese.

La prima nave della MSC a toccare il Terminal Messina sarà la Songa Alya, una full container da 3.100 teu che è impiegata dalla compagnia nell'ambito del servizio MAF1 attraverso un vessel sharing agreement con la stessa Ignazio Messina & C. e con la cinese COSCO.

La Messina ha evidenziato che con il nuovo servizio MAF1 il traffico movimentato nel terminal genovese segnerà un ulteriore incremento dopo che nei primi sette mesi del 2017 è stata registrata una crescita del +20% per i container, un rialzo del +12% della merce varia e una diminuzione dei rotabili (nuovi ed usati) a seguito - ha spiegato la compagnia genovese - della diminuzione generale del trade dei rotabili sui mercati serviti dalle compagnie che scalano il terminal, specie Libia e Middle East.

Il nuovo servizio MAF1 è stato inaugurato lo scorso 28 agosto con la partenza della portacontainer Calais Trader operata dalla compagnia cinese COSCO. Sulla rotta, che collega direttamente, ossia senza trasbordi, il Mediterraneo occidentale con l’Africa occidentale, vengono impiegate sei navi di capacità compresa tra 2.500 e 3.100 teu e vengono offerte partenze settimanali dai porti di Vado Ligure, Genova, Castellon, Valencia e Algeciras con destinazione Dakar, Lome, Apapa, Tincan, Tema, Takoradi e Abidjan.



