7 settembre 2017

DB Schenker ha comprato la neozelandese SB Global Logistics

L'azienda è stata fondata nel 1990 e ha 50 dipendenti

Il gruppo logistico tedesco DB Schenker ha comprato la neozelandese SB Global Logistics, società fondata nel 1990 che ha 50 dipendenti.

«DB Schenker New Zealand - ha spiegato il responsabile per il mercato neozelandese della DB Schenker, Mark Harrison - ha collaborato per vent'anni con la SB Logistics, cooperazione che ha visto entrambe le società crescere assieme sulla base di un mutuo rispetto e di una reciproca fiducia. Questa collaborazione ha resistito in occasione di difficili situazioni globali, dimostrando sempre tenacia e fiducia alla base del nostro accordo. Oggi le fondamenta di questa collaborazione ci hanno portato ad avviare la fusione tra le due organizzazioni sulla base dell'assoluta fiducia che deriva dal sapere come ciascuno di noi lavora».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec