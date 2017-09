8 settembre 2017

Nel cantiere Fincantieri di Monfalcone è iniziata la costruzione di una nuova nave da crociera per Princess Cruises

Verrà consegnata alla fine del 2019

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone del gruppo Fincantieri, con il taglio della prima lamiera, è stata avviata la costruzione della nuova nave da crociera destinata alla compagnia Princess Cruises del gruppo crocieristico americano Carnival Corporation.

La nave sarà la quarta della classe per Princess Cruises dopo Royal, Regal e Majestic consegnate rispettivamente nel 2013, 2014 e 2017 dallo stesso cantiere. Lo scorso novembre, presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un troncone di prua, che verrà poi trasportato via mare per essere assemblato al resto dell'unità in costruzione a Monfalcone, dove è prevista la consegna della nave per la fine del 2019.

La nuova unità avrà una stazza lorda di 145.000 tonnellate e potrà ospitare 4.250 passeggeri. Fincantieri ha evidenziato che la nave rappresenterà «un nuovo punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale per il lay-out innovativo, le elevatissime performance e l'alta qualità di soluzioni tecniche d'avanguardia e sarà la migliore prova che innovazione e cura del rapporto con il cliente sono leve imprescindibili per affermare la propria leadership sul mercato e consolidare ulteriormente la storica partnership di Fincantieri con il gruppo Carnival, primo operatore al mondo del settore crocieristico».



