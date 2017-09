12 settembre 2017

Il gruppo portuale cinese CMPort comprerà il 51% del capitale della connazionale Zhongshan Port

La transazione avrà un valore di circa 74 milioni di dollari

Il gruppo portuale cinese China Merchants Port Holdings Co. (CMPort), attraverso la filiale Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd., acquisirà il 51% del capitale sociale della Zhongshan Port & Shipping Enterprise Group, società terminalista che opera nei porti di Zhongshan, Xiaolan e Shenwan nella regione del delta del fiume delle Perle e che lo scorso anno ha movimentato un traffico containerizzato pari a 1,04 milioni di teu.

La quota sarà ceduta dalla Zhongshan Zhonghang Investment Development Ltd. per 485 milioni di yuan (74 milioni di dollari). La firma dell'accordo tra le parti è attesa per domani.







