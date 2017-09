15 settembre 2017

Hapag-Lloyd ordina 7.700 nuovi contenitori frigo

Saranno costruiti nella nuova fabbrica della Maersk Container Industry a San Antonio, in Cile

La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha ordinato alla Maersk Container Industry (MCI), società di produzione di container del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, la fornitura di 7.700 nuovi contenitori frigo di ultima generazione, di cui 7.000 container reefer da 40' e 700 da 20'. Mille dei nuovi contenitori saranno a temperatura controllata.

I nuovi container saranno costruiti nella nuova fabbrica della MCI a San Antonio, in Cile.

«Dopo la fusione con la UASC dello scorso maggio ( del 24 maggio 2017, ndr) - ha spiegato Anthony Firmin, chief operating officer della compagnia tedesca - Hapag-Lloyd è nuovamente cresciuta notevolmente nel mercato reefer. Con questi nuovi ordini stiamo ulteriormente rafforzando questa posizione e investendo in una flotta moderna ed efficiente così come nel potenziamento del nostro più recente prodotto ExtraFresh Plus al fine di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo».



