18 settembre 2017

Il 19 ottobre MSC attiverà un nuovo servizio di linea Mediterraneo occidentale - costa est Sud America

Sarà realizzato in cooperazione con Hapag-Lloyd

Il prossimo 19 ottobre, con la partenza dal porto di Barcellona della portacontainer MSC Amalfi, il gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC) attiverà il nuovo servizio settimanale di linea MED/SAEC, operato in collaborazione con la compagnia Hapag-Lloyd, che collegherà i porti del Mediterraneo occidentale con quelli della costa orientale del Sud America e che verrà realizzato con una flotta di otto portacontainer.

La nuova rotta toccherà i porti di Barcellona, Genova, Fos sur Mer, Gioia Tauro, Valencia, Suape, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Paranagua, Itapoa, Montevideo, Navegantes, Santos, Rio de Janeiro, Las Palmas, Valencia, Barcellona.







